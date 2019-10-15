2019-10-15T11:13:40+03:00
Звезды

В Орле состоится концерт группы "Пикник"

18 октября рок-команда представит новый альбом "В руках великана"
Ольга СУПОНЕВА
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"Пикник" выступит в Орле уже на этой неделе"Пикник" выступит в Орле уже на этой неделеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Уже на этой неделе в Орле выступит группа "Пикнин". 18 октября рок-команда представит новый альбом "В руках великана", релиз которого состоялся в этом году.

«Пикник» - команда, в представлении не нуждающаяся. Свой отсчет группа начинает с 1981 года, именно тогда в нее пришел бессменный солист Эдмунд Шклярский, обладающий уникальным голосом, который сложно не узнать. Философско-сюрреалистичные тексты, прекрасная музыка и свой фирменный стиль: и сегодня, спустя более чем тридцать лет творческой деятельности, «Пикник» любят и восхищаются им. При этом число поклонников группы постоянно растет.

Какой будет новая концертная программа? Какие сюрпризы приготовили для орловцев музыканты? Ответы – совсем скоро! Билеты можно приобрести в кассах "ОрелКонцерт" и онлайн.

КОГДА, ГДЕ?

18 октября, 19.00

Кромское ш-се, 4 (ГриннЦентр)

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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