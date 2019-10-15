2019-10-15T10:44:02+03:00
Происшествия

За кражу продуктов на орловчанку завели шесть уголовных дел

Девушка похищала товары из торговой точки, в которой сама же работала
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области девушка-продавец попалась на краже продуктов в магазине, где сама же работала. Вместе со знакомой она выносила товар из торговой точки несколько раз, за что попала под уголовное преследование.

Инцидент произошел в Мценском районе области. Вычислили любительниц «халявы» полицейские. Как оказалось, 27-летняя девушка и ее подруга сговорились и с конца августа по 11 сентября унесли продуктов из торгового зала на 6 тысяч рублей. Правда, действия их не остались незамеченными.

- В отношении данных амчанок следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Обе девушки находятся под подпиской о невыезде. По указанной статье им может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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