2019-10-15T10:29:00+03:00
Общество

Под Орлом появится новая дубовая роща

В Урицком районе высадили 700 саженцев этого дерева
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиФото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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Под Орлом появится новая дубовая роща. В Урицком районе высадили 700 саженцев этого дерева.

Молодые деревца посадили в рамках акции "Сохраним лес" на землях лесного фонда Урицкого лесничества. Саженцы красного дуба заняли площадь в 0,6 гектар.

- Всероссийская акция проводится в целях привлечения внимания к проблеме сохранения лесов. Она продлится до 11 ноября. Активисты продолжат работы по посадке леса, очистке лестных массивов от захламленности. Кроме того, будет организована деятельность по заготовке семян, - поделились с "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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