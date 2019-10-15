СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-15T10:29:00+03:00

В Урицком районе высадили 700 саженцев этого дерева

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Под Орлом появится новая дубовая роща. В Урицком районе высадили 700 саженцев этого дерева.

Молодые деревца посадили в рамках акции "Сохраним лес" на землях лесного фонда Урицкого лесничества. Саженцы красного дуба заняли площадь в 0,6 гектар.

- Всероссийская акция проводится в целях привлечения внимания к проблеме сохранения лесов. Она продлится до 11 ноября. Активисты продолжат работы по посадке леса, очистке лестных массивов от захламленности. Кроме того, будет организована деятельность по заготовке семян, - поделились с "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU