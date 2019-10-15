Троих пьяных водителей поймали орловские полицейские

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-15T10:21:38+03:00

Один из них сел за руль подшофе не в первый раз

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В Орловской области за сутки полицейские поймали на дорогах троих водителей, которые сели пьяными за руль. Причем один из них, как оказалось, пьяным управлял автомобилем не в первый раз.

Как рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, один из троих водителей отказался проходить медицинское освидетельствование. Теперь каждому из них грозит наказание.

Согласно закону, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А вот за повторное управление автомобилем в пьяном виде уже грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU