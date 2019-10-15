В Орле пожарные тушили торговый павильон
Накануне вечером, 14 октября, в Орле спасатели тушили торговый павильон. Происшествие случилось в районе Лужки, на Узловой улице.
Очевидцы позвонили в пожарно-спасательную службу около половины десятого вечера. Спасатели прибыли на место.
- В результате пожара внутри павильона огнем обгорел холодильник, оплавился пластиковый потолок, - сообщили о последствиях пожара "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему произошло возгорание - еще устанавливают эксперты. К счастью, в происшествии обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU
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