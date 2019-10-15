В Орле пожарные тушили торговый павильон

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-15T10:16:21+03:00

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Накануне вечером, 14 октября, в Орле спасатели тушили торговый павильон. Происшествие случилось в районе Лужки, на Узловой улице.

Очевидцы позвонили в пожарно-спасательную службу около половины десятого вечера. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара внутри павильона огнем обгорел холодильник, оплавился пластиковый потолок, - сообщили о последствиях пожара "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему произошло возгорание - еще устанавливают эксперты. К счастью, в происшествии обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU