На орловской трассе травмировался водитель легковушки

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-15T10:09:38+03:00

Его "Нексия" оказалась в кювете

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На орловской дороге произошло ДТП, в котором травмы получил водитель легковушки. Его "Дэу Нексия" оказалась в кювете.

Авария случилась накануне, утром 14 октября в Урицком районе. 33-летний мужчина ехал по дороге "Орел-Брянск" со стороны Орла в сторону Брянска. В какой-то момент он не справился со своим автомобилем и съехал в кювет.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за сутки сотрудники Госавтоинспекции региона зафиксировали 17 дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU