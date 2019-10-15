На орловской трассе травмировался водитель легковушки
На орловской дороге произошло ДТП, в котором травмы получил водитель легковушки. Его "Дэу Нексия" оказалась в кювете.
Авария случилась накануне, утром 14 октября в Урицком районе. 33-летний мужчина ехал по дороге "Орел-Брянск" со стороны Орла в сторону Брянска. В какой-то момент он не справился со своим автомобилем и съехал в кювет.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего же за сутки сотрудники Госавтоинспекции региона зафиксировали 17 дорожно-транспортных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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