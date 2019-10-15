Скончался депутат орловского горсовета Константин Федотов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-15T10:01:52+03:00

Народный избранник ушел из жизни на 54 году

Изменить размер текста: A A

Скончался депутат орловского городского совета народных депутатов Константин Федотов. Народный избраннику было всего 54 года.

В горсовете пятого созыва Контантин Федотов возглавлял профильный комитет по бюджету и налоговой политике. В горсовете он был депутатом трех созывов, долгие годы возглавлял МУП "Зеленстрой".

- Друзья. Только что пришла печальная новость. Сегодня ушел из жизни мой коллега, депутат горсовета Константин Иванович Федотов. Это невосполнимая утрата для его родных, для всех нас. Светлая память! - написал на своей страничке в Фэйсбук мэр города Орла Василий Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU