Скончался депутат орловского горсовета Константин Федотов
Скончался депутат орловского городского совета народных депутатов Константин Федотов. Народный избраннику было всего 54 года.
В горсовете пятого созыва Контантин Федотов возглавлял профильный комитет по бюджету и налоговой политике. В горсовете он был депутатом трех созывов, долгие годы возглавлял МУП "Зеленстрой".
- Друзья. Только что пришла печальная новость. Сегодня ушел из жизни мой коллега, депутат горсовета Константин Иванович Федотов. Это невосполнимая утрата для его родных, для всех нас. Светлая память! - написал на своей страничке в Фэйсбук мэр города Орла Василий Новиков.
ИСТОЧНИК KP.RU