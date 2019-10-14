Названы самые востребованные вакансии в Орловской области

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-14T17:58:31+03:00

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Интеллектуальный портал управления труда и занятости регионального Департамента труда и занятости назвал самые привлекательные и востребованные вакансии в Орловской области.

Согласно статистике службы занятости (со ссылкой на федеральный портал «Работа в России»), лидирующую позицию рейтинга самых привлекательных специальностей занимают в нашем регионе машинисты бульдозера и экскаватора. Их зарплата в среднем от 65 до 250 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга врачи колопроктолог и отоларинголог для частной клиники. Их заработок колеблется от 50 до 150 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занимает вакансия руководителя проекта в строительстве с заработком до 150 тысяч рублей.

Кроме того, в перечень самых востребованных вакансий фасовщицы, водители, грузчики и специалисты в области продаж.

- На стажеровку работодатели готовы принять более 50 человек - врачей, фельдшеров, медсестер и учителей. В числе вакансий для стажеров - электромонтер, юрисконсульт, водитель, тракторист, контролер в производстве и другие, - сообщает Служба занятости Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU