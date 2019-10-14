В Орле на улице Игнатова водитель иномарки протаранил дерево
В Орле водитель иномарки протаранил дерево. В результате ДТП пострадали два человека – сам владелец авто и его 30-летняя пассажирка.
ДТП произошло вечером в субботу, 12 октября. «Дэу-Нексия» ехала по улице Игнатова в Советском районе и неожиданно вылетела с дороги на газон, снесла массивный сук и чудом затормозила перед оживленной проезжей частью.
На фото с место происшествия отчетливо видно, что левое крыло и крыша машины сильно смяты.
- В результате ДТП водитель и его пассажирка автомобиля получили телесные повреждения и с места аварии были доставлены в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»