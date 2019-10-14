СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-14T14:03:56+03:00

В Орле на улице Игнатова водитель иномарки протаранил дерево. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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В Орле водитель иномарки протаранил дерево. В результате ДТП пострадали два человека – сам владелец авто и его 30-летняя пассажирка.

ДТП произошло вечером в субботу, 12 октября. «Дэу-Нексия» ехала по улице Игнатова в Советском районе и неожиданно вылетела с дороги на газон, снесла массивный сук и чудом затормозила перед оживленной проезжей частью.

На фото с место происшествия отчетливо видно, что левое крыло и крыша машины сильно смяты.

- В результате ДТП водитель и его пассажирка автомобиля получили телесные повреждения и с места аварии были доставлены в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU