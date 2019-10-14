Орловщина получит 14,3 миллиарда рублей из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-14T13:43:21+03:00

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Сегодня, 14 октября, тема финансов стала главной на аппаратном совещании в Правительстве Орловской области. Согласно представленным данным, регион получит в этом году свыше 14,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

На данный момент Орловщина уже получила в виде дотаций и целевых межбюджетных трансфертов 65 % от этой суммы. В основном средства идут на реализацию общенациональных проектов.

Больше всего средств федерального бюджета было направлено на развитие сельского фермерского хозяйства (более 1,4 млрд рублей). Далее по количеству финансовых вливаний идут проекты «Демография» (525,3 млн рублей), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (400,6 млн рублей) и «Жилье и городская среда» (145,7 млн рублей).

На развитие медицины региону выделили 106,8 млн рублей. Самая маленькая сумма традиционно досталось культуре - всего 5,5 млн рублей.

- С учетом приоритетных задач регионального бюджета, мы обязаны не только получить все предусмотренные средства в полном объеме. Главная задача – обеспечить их эффективное и своевременное освоение, – пояснил губернатор области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU