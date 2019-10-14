СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-14T13:08:32+03:00

С начала года в Орле произошло 95 ДТП с общественным транспортом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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С начала года в Орле произошло 95 ДТП с общественным транспортом. Из-за неисправности автобусов и нарушения ПДД травмы получили 33 человека.

В связи с этим сотрудники ГИБДД проводят профилактику правонарушений и напоминают водителям автобусов и маршруток об ответственность на дороге, ведь от них зависит не только их жизнь, но и жизни людей, которых они перевозят.

По словам правоохранителей, самые распространенные нарушения - управления транспортным средством при наличии неисправностей и с нечитаемыми госзнаками. Не обходится и без нарушения правил остановки дальше первого ряда от края проезжей части.

- Сотрудники ОГИБДД на постоянной основе проверяют законность осуществления пассажирских перевозок, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, выполнение требований по предрейсовому техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU