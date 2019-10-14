СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-14T09:45:34+03:00

В Орловском районе с начала года составили уже 53 протокола о нарушении закона о тишине

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Орловцам напомнили, когда можно шуметь в квартире. В Орловском районе с начала года составили уже 53 протокола о нарушении закона о тишине.

Чтобы избежать конфликта с соседями и назначения штрафа, в пресс-службе района напоминает жителям об общих правилах. Напомним, региональный Закон о тишине не только определяет, до скольки часов вечера можно делать ремонт, но и предусматривает введение тихого часа в дневное время.

Соблюдать тишину необходимо ежедневно с 13.00 до 15.00 часов, в будни - с 23.00 до 7.00. В праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье) время «тишины» увеличено: с 23.00 до 10.00.

- Нарушение установленных законом Орловской области требований по обеспечению тишины и покоя граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Орловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU