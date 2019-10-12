Орловским пенсионерам предлагают записаться на компьютерные курсы
В Орловской области людей пенсионного и предпенсионного возраста приглашают на компьютерные курсы. Подружиться с компьютером орловцы могут бесплатно.
Научиться базовым навыкам могут абсолютно все желающие, вне зависимости от того, приходилось им раньше сидеть за компьютером или нет: обучение начинается с азов.
- Как и раньше, компьютерные курсы проходят на нескольких учебных площадках, и у обучающихся есть возможность выбрать ту из них, которая больше подходит по расположению и расписанию занятий, - рассказали в пресс-службе Орловского регионального отделения ПФР.
Записаться можно по телефонам 72-92-33,72-92-77 или 47-16-22.
ИСТОЧНИК KP.RU