2019-10-12T09:57:27+03:00
Общество

Орловским пенсионерам предлагают записаться на компьютерные курсы

Бесплатное обучение компьютерной грамотности могут пройти и предпенсионеры
Ольга СУПОНЕВА
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Курсы будут проводиться на нескольких площадках - можно выбрать удобнуюКурсы будут проводиться на нескольких площадках - можно выбрать удобнуюФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области людей пенсионного и предпенсионного возраста приглашают на компьютерные курсы. Подружиться с компьютером орловцы могут бесплатно.

Научиться базовым навыкам могут абсолютно все желающие, вне зависимости от того, приходилось им раньше сидеть за компьютером или нет: обучение начинается с азов.

- Как и раньше, компьютерные курсы проходят на нескольких учебных площадках, и у обучающихся есть возможность выбрать ту из них, которая больше подходит по расположению и расписанию занятий, - рассказали в пресс-службе Орловского регионального отделения ПФР.

Записаться можно по телефонам 72-92-33,72-92-77 или 47-16-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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