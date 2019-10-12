На полотнах вся Россия: орловцев приглашают на выставку Ольги Сорокиной
Жителей и гостей Орла приглашают на выставку живописи. Полотна талантливой художницы Ольги Сорокиной покажут Россиию какая она есть и никого не оставят равнгодушными.
Экспозиция расположилась в Орловском государственном литературном музее Тургенева. Ольга Сорокина - член Союза художников России.
- Она автор полотен, которые находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру, Ольга Сорокина много путешествует, много пишет. И хотя на её картинах представлена почти вся Россия, художник любит родной Орел, его тихие дворики и старинные дома, подтверждением чего и является выставка, - поделились с "Комсомолкой" в пресс-службе Орловского музея Тургенева.
КОГДА, ГДЕ?
10-30 октября
ул. Тургенева, 11
ИСТОЧНИК KP.RU
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