На полотнах вся Россия: орловцев приглашают на выставку Ольги Сорокиной

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-12T09:32:39+03:00

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Жителей и гостей Орла приглашают на выставку живописи. Полотна талантливой художницы Ольги Сорокиной покажут Россиию какая она есть и никого не оставят равнгодушными.

Экспозиция расположилась в Орловском государственном литературном музее Тургенева. Ольга Сорокина - член Союза художников России.

- Она автор полотен, которые находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру, Ольга Сорокина много путешествует, много пишет. И хотя на её картинах представлена почти вся Россия, художник любит родной Орел, его тихие дворики и старинные дома, подтверждением чего и является выставка, - поделились с "Комсомолкой" в пресс-службе Орловского музея Тургенева.

КОГДА, ГДЕ?

10-30 октября

ул. Тургенева, 11

ИСТОЧНИК KP.RU