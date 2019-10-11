2019-10-11T15:56:18+03:00
Экономика

В Орловской области займутся цифровым развитием сельского хозяйства

Регион заключил соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром Минсельхоза России
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области займутся цифровым развитием сельского хозяйстваВ Орловской области займутся цифровым развитием сельского хозяйстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В рамках XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2019» в Москве и конференции по ИКТ технологиям в сельском хозяйстве, Департамент сельского Орловской области заключил соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром Минсельхоза России.

В рамках соглашения планируется создать государственные информационные ресурсы о состоянии и развитии АПК, обмен данными в рамках государственного мониторинга земель сельхозназначения.

- Кроме того, подписанное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере обмена актуальной аналитической и статистической информацией о цифровом развитии сельского хозяйства, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24