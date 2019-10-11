В Орловской области займутся цифровым развитием сельского хозяйства
В рамках XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2019» в Москве и конференции по ИКТ технологиям в сельском хозяйстве, Департамент сельского Орловской области заключил соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром Минсельхоза России.
В рамках соглашения планируется создать государственные информационные ресурсы о состоянии и развитии АПК, обмен данными в рамках государственного мониторинга земель сельхозназначения.
- Кроме того, подписанное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере обмена актуальной аналитической и статистической информацией о цифровом развитии сельского хозяйства, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU