В Орле дама на иномарке сбила девочку-пешехода на зебре

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-11T12:06:33+03:00

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В Орле женщина на иномарке сбила девочку-пешехода. В аварии юный пешеход получила травмы.

ДТП случилось 10 октября, в вечернее время. 29-летняя водитель ехала на легковушке марки "Ауди" по Поселковой улице, со стороны Яблочной в сторону Городской. В районе дома №1, на зебре, под колеса попала 13-летняя девочка.

- Пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU