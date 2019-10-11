В Орле дама на иномарке сбила девочку-пешехода на зебре
В Орле женщина на иномарке сбила девочку-пешехода. В аварии юный пешеход получила травмы.
ДТП случилось 10 октября, в вечернее время. 29-летняя водитель ехала на легковушке марки "Ауди" по Поселковой улице, со стороны Яблочной в сторону Городской. В районе дома №1, на зебре, под колеса попала 13-летняя девочка.
- Пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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