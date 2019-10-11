2019-10-11T12:06:33+03:00
Происшествия

В Орле дама на иномарке сбила девочку-пешехода на зебре

Ребенок получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: региональное УГИБДДФото: региональное УГИБДД
Изменить размер текста:

В Орле женщина на иномарке сбила девочку-пешехода. В аварии юный пешеход получила травмы.

ДТП случилось 10 октября, в вечернее время. 29-летняя водитель ехала на легковушке марки "Ауди" по Поселковой улице, со стороны Яблочной в сторону Городской. В районе дома №1, на зебре, под колеса попала 13-летняя девочка.

- Пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24