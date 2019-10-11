Под Орлом спасатели тушили пожар в жилом доме

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-11T12:01:17+03:00

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В четверг, 10 октября, спасатели тушили пожар в жилом доме под Орлом. Пламя вспыхнуло и разгорелось в поселке Гать.

Сигнал о пожаре поступил в службу спасения около десяти утра.

- В результате пожара огнем была повреждена комната на втором этаже дома на площади шесть квадратных метров, остальные помещения второго этажа закопчены по всей площади, - рассказали о ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без жертв. Сумму ущерба подсчитывают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU