2019-10-11T12:01:17+03:00
Происшествия

Под Орлом спасатели тушили пожар в жилом доме

Пламя вспыхнуло и разгорелось из-за замыкания проводки
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 10 октября, спасатели тушили пожар в жилом доме под Орлом. Пламя вспыхнуло и разгорелось в поселке Гать.

Сигнал о пожаре поступил в службу спасения около десяти утра.

- В результате пожара огнем была повреждена комната на втором этаже дома на площади шесть квадратных метров, остальные помещения второго этажа закопчены по всей площади, - рассказали о ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без жертв. Сумму ущерба подсчитывают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24