2019-10-10T14:53:29+03:00
Общество

Орел выполнил план по военному призыву на 100 %

Осенью к месту несения службы отправятся 168 новобранцев
Наталья Меркулова
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Орел выполнил план по военному призыву на 100 %Орел выполнил план по военному призыву на 100 %Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел выполнил план по военному призыву на 100 %. Весной к месту несения службы из города уже отправились 227 новобранца, теперь очередь еще за 168 парнями.

Пока комиссию прошли 134 юноши, 94 из которых годны для несения воинской обязанности. Один новобранец получил отсрочку для завершения образования, еще один — для лечения. Ограниченно годными признаны трое, 35 человек отправлены на дополнительное медицинское обследование.

- Для безусловного выполнения задания на призыв необходимо совершенствовать систему взаимодействия военкомата с органами исполнительной власти города, общественными и религиозными организациями, - говорит Владимир Алехин, военный комиссар Орла.

Напомним, в этом году районные военкоматы были ликвидированы и начал единый военный комиссариат города. Из него новобранцы и напарятся в армию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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