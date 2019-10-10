Для орловских зубров начали готовить дополнительное питание
С началом холодов в национальном парке «Орловское полесье» началась подготовка к работе специальных подкормочных площадок. Это необходимо, чтобы краснокнижные животные не ушли в поисках еды за пределы охраняемой территории.
При нехватке основной еды зубры могут питаться разными ягодами и грибами, лишайниками, хвоей, опавшей листвой. В поисках пропитания им приходится уходить на большие расстояния в поисках подходящих угодий.
- Дополнительное питание особенно необходимо молодняку, появившемуся на свет этим летом. Поэтому в кормушках для них уже запасли сено и овес. Взрослая особь в сутки съедает от 40 до100 кг травяной и 2-3 кг веточной массы, выпивает от 20 до 50 л воды, - пояснили «КП» в пресс-службе национального парка «Орловское полесье».
Отметим, в регионе сформировано самое большое стадо зубров в России.
ИСТОЧНИК KP.RU