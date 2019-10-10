2019-10-10T14:33:13+03:00
Дом. Семья

Для орловских зубров начали готовить дополнительное питание

Это необходимо, чтобы краснокнижные животные не ушли в поисках еды из «Орловского полесья»
Наталья Меркулова
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Для орловских зубров начали готовить дополнительное питаниеДля орловских зубров начали готовить дополнительное питаниеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С началом холодов в национальном парке «Орловское полесье» началась подготовка к работе специальных подкормочных площадок. Это необходимо, чтобы краснокнижные животные не ушли в поисках еды за пределы охраняемой территории.

При нехватке основной еды зубры могут питаться разными ягодами и грибами, лишайниками, хвоей, опавшей листвой. В поисках пропитания им приходится уходить на большие расстояния в поисках подходящих угодий.

- Дополнительное питание особенно необходимо молодняку, появившемуся на свет этим летом. Поэтому в кормушках для них уже запасли сено и овес. Взрослая особь в сутки съедает от 40 до100 кг травяной и 2-3 кг веточной массы, выпивает от 20 до 50 л воды, - пояснили «КП» в пресс-службе национального парка «Орловское полесье».

Отметим, в регионе сформировано самое большое стадо зубров в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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