СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-10T08:38:27+03:00

В Орле мужчина разменял незнакомцу 20 тысяч рублей и остался ни с чем Фото: Архив "КП"

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В Орле мужчина разменял незнакомцу 20 тысяч рублей и остался ни с чем. Происшествие случилось прямо возле банка в Северном районе. Прохожий попросил орловца разменять мелкие купюры на крупные, и тот согласился.

В итоге в руках у мужчины появилась увесистая стопка банкнот. Вот только вместо 20 тысяч, в ней было всего 5. Поняв, что его обманули, орловец обратился в полицию.

Полицейские получили подробное описание злоумышленника и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 56-летнего мужчину, гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

- По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В беседе с полицейскими злоумышленник признался в содеянном. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU