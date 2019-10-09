2019-10-09T16:49:53+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на фотовыставку «ИНДИвиды»

Фотохудожник Владимир Ададуров представляет очередной авторский проект
Наталья Меркулова
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Фото с сайта Областного выставочного центра в ОрлеФото с сайта Областного выставочного центра в Орле
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Орловцев приглашают на фотовыставку «ИНДИвиды». Ее автор - Владимир Ададуров, один из самых популярных и неоднозначных российских фотохудожников.

Свой новый авторский проект он посвятил весеннему путешествию по Индии. 130 фотографий не просто передается содержание, а дарят зрителям особый взгляд на эстетику и впечатления от экзотической страны.

- это путешествие изначально задумывалось как художественный проект, в котором реальность трансформируется через личность автора. Работы, которые будут представлены на выставке, – это его впечатления и ощущения от одной из древнейших земных цивилизаций и человеческой жизни во всех проявлениях, - рассказывают организаторы выставки.

КОГДА? ГДЕ?

10 октября, в 18:00

Областной выставочный центр (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33)

ИСТОЧНИК KP.RU

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