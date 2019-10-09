Андрей Клычков договорился с мэром Москвы о сотрудничестве
Во вторник, 8 октября, перед началом работы на ВДНХ Российского аграрного форума «Золотая осень-2019», глава Орловской области провел несколько деловых встреч. Одна из них с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Андрей Клычков обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества между регионом и столицей, а также подтвердил уже достигнутые договоренности.
- Мы продолжим расширять продуктивное и многогранное сотрудничество в таких направлениям как: благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, поддержка промышленности, повышение качества здравоохранения, образования и социального обеспечения, - написал губернатор на своей странице в соцсетях.
Кроме того, на пленарном заседании МАПФ-2019 орловская делегация планирует рассказать его участникам и гостям об инвестиционном потенциале Орловщины в сфере агропромышленного комплекса и также найти потенциальных единомышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU