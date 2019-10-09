Врезка в нефтепровод закончилась для орловца тюремным сроком

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-09T15:10:49+03:00

Однако после уплаты штрафа, он надеется на УДО

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Врезка в магистральный нефтепровод закончилась для орловца тюремным сроком. Мужчина попытался получить от похищенных нефтепродуктов постоянный доход, а вместо этого оказался за колючей проволокой на шесть лет.

Кроме того, суд обязал его выплатить уголовный штраф в размере 350 тысяч рублей. Не дожидаясь ареста имущества и банковских счетов, орловец погасил его в полном объеме.

- Судебные приставы рассказали мужчине, что отсутствие задолженности влияет на итоги рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. После этого он сразу выплатил штраф и пояснил, что планирует подать документы на УДО, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU