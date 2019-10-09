Орловским сиротам пообещали купить 80 квартир

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-09T14:46:07+03:00

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Во вторник, 8 октября, на еженедельном рабочем совещании в мэрии представители городской власти доложили о поддержки сирот. Стало известно, в этом году для них закутят 80 квартир.

Сложность заключается в том, что квартиры для детей приобретаются в новостройках. Их общая площадь должна быть не менее 28 кв.м и не более 45 кв.м., а таких жилых помещений немного.

Сейчас уже закупили 75 квартир, но благодаря экономии во время торгов, власти планируют приобрести дополнительное жилье. На следующей неделе пройдет аукцион на закупку 31 квартиры. Они должны быть переданы в муниципальную собственность не позднее 1 декабря 2019 года.

- Теперь сотрудники УКХ завершают подготовку документации на закупку квартир в следующем году. Необходимо заранее планировать закупку, ведь строительство дома растянуто по времени, а квартиры раскупаются быстро, — подчеркнул глава городской администрации Александр Муромский.

Напомним, на учете в мэрии состоят 340 сирот. На обеспечение их жильем предусмотрено 139,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU