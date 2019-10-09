2019-10-09T12:59:44+03:00
Экономика

Глава Орловщины рассказал об успехах региона российским журналистам

На брифинге в Москве прозвучали темы бюджетной политики, реализации нацпроектов и привлечения инвестиций
Ольга СУПОНЕВА
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Андрей КлычковАндрей КлычковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Глава Орловской области ответил на вопросы российских журналистов. В ходе брифинга, который состоялся в Москве на площадке пресс-центра ТАСС, Андрей Клычков рассказал об успехах региона.

Губернатор рассказал о том, что за два года удалось нарастить доходы областного бюджета, а также преодолеть отрицательное сальдо доходов и расходов. Валовый региональный продукт вырос на 11%.

- Также Андрей Клычков обозначил действия региональной власти на ближайшую перспективу, в числе которых работа по дальнейшей реструктуризации государственного долга, развитие инвестиционной привлекательности региона. Сегодня он занимает 26 место среди 85 субъектов РФ по объему инвестиций в основной капитал. Подписание постановления о создании особой экономической зоны на территории области стало мощным катализатором привлечения инвестиций на Орловщину, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, что брифинг был посвящен предложениям КПРФ по проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, участие в нем принял и лидер партии Геннадий Зюганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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