СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-09T11:59:47+03:00

Почти тысяча младенцев для своих родителей стали третьими, четвертыми и последующими детьми в семье

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Больше 4,5 тысяч малышей родилось на Орловщине с января по сентябрь. Почти тысяча младенцев для своих родителей стали третьими, четвертыми и последующими детьми в семье.

Точное число родившихся за указанный период малышей - 4 тысячи 588. Статистику озвучили в пресс-службе Правительства Орловской области, рассказав о мерах поддержки, которые в регионе оказываются семьям в рамках нацпроекта "Демография".

Так, до 2024 года вложено в эту сферу будет около 5,7 миллиарда рублей. Большая часть из этих денег - федеральные дотации.

- Также в числе мер по финансовой поддержке многодетных семей – выплата областного материнского (семейного) капитала, общая сумма выплат в январе-сентябре 2019 года составила 73,4 млн рублей. Ее получили 557 семей, имеющей трех и более детей. 884 многодетные семьи получили единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка на общую сумму 20,7 млн рублей, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU