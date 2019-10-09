На улице Тургенева в Орле ограничат движение транспорта до конца октября
Водителям стоит быть внимательнее и заранее планировать маршрут
Фото их архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле до конца октября будет ограничено движение на улице Тургенева. С 9 по 31 число текущего месяца водителям стоит быть внимательнее при движении здесь.
Ограничения коснутся участка в районе пересечения улицы Тургенева с улицей Салтыкова-Щедрина. Как пояснили в пресс-службе администрации города, связаны неудобства с проведением работ по обустройству гостевой стоянки.
Также в этом месяце на 10 дней будет закрыто движение на участке по еще одной улице Советского района: 8 Марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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