На улице Тургенева в Орле ограничат движение транспорта до конца октября

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-09T11:33:46+03:00

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В Орле до конца октября будет ограничено движение на улице Тургенева. С 9 по 31 число текущего месяца водителям стоит быть внимательнее при движении здесь.

Ограничения коснутся участка в районе пересечения улицы Тургенева с улицей Салтыкова-Щедрина. Как пояснили в пресс-службе администрации города, связаны неудобства с проведением работ по обустройству гостевой стоянки.

Также в этом месяце на 10 дней будет закрыто движение на участке по еще одной улице Советского района: 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU