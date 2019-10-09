Подход к 24-й школе в Орле отремонтируют
В Орле отремонтируют подход к школе №24. Сейчас, в дожди, здесь скапливается вода и пройти к учебному учреждению становится непросто.
Тему обсуждали накануне в городской администрации, на рабочей планерке. После осадков на подходе к школе появились приличные лужи, вода застоялась. Как рассказал Евгений Гришин, отвечающий за вопросы городского хозяйства и транспорта, для решения проблемы необходимо поднять на 10 см слой асфальта. До наступления зимы эта работа будет проведена.
- Александр Муромский поручил Евгению Гришину при взаимодействии с заместителями по районам проинспектировать подходы ко всем объектам соцкультбыта на наличие подобных проблем и оперативно принять меры, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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