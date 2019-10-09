2019-10-09T10:33:30+03:00
Общество

Владимир Путин наградил орденом Почета уроженца Орловщины схиархимандрита Илия

Высокая государственная награда присуждена за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций
Ольга СУПОНЕВА
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Владимир Путин наградил орденом Почета уроженца Орловщины схиархимандрита Илия (Ноздрина). Награда присвоена указом Президента, датированным 4 октября текущего года.

Об этом сообщили пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. В указе говорится, что высокая государственная награда присуждена «за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами.

Отметим, что в 2016 году батюшка Илий был удостоен звания Почетного гражданина Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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