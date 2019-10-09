В Орле члена регионального избиркома будут судить за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-09T10:11:27+03:00

Он мчался с превышением скорости по городу и сбил человека на переходе

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В Орле под суд пойдет член регионального избиркома за смертельное ДТП. Он мчался с превышением скорости по городу и сбил человека на переходе.

Все произошло в ноябре прошлого года в Заводском районе. Как установлено следствием, лихач превысил скоростной режим и на зебре не пропустил 56-летнюю женщину. Жертва аварии скончалась от полученных травм в больнице. Спустя без малого год, расследование дела, которое на водителя завели по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, завершено.

- Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU