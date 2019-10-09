Следователь орловского СК оскандалился после попойки на рабочем месте

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-09T09:52:52+03:00

В сети видео появилось еще несколько месяцев назад, но всплыло только сейчас Фото: скриншот с видео на youtube

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В Орловской области в сети всплыло видео, оскандалившее следователя регионального СК. На записи запечатлен момент алкогольных возлияний одного из сотрудников ведомства.

Запись в редакцию «КП» прислали читатели, в интернете она разошлась под названием «Трудовые будни лучшего следователя Орловской области Дениса Путятина».

На видео видно, как мужчина в форме явно пребывает в алкогольном угаре, при этом, судя по обстановке, пьянка происходит на рабочем месте. На столе пустые бутылки и прочие свидетельства бурного банкета. Мужчина засыпает, смотрит отсутствующим взглядом, икает.

В разговоре с корреспондентом «КП-Орел» официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области отметил коротко: комментариев не даем.

Как сообщает местное сетевое издание «Орловские новости» следователь подал в отставку после всплывшего видео. В это же время собеседник «КП» рассказал, что запись была сделана еще несколько месяцев назад и попала в сеть в «нужный момент».

Известно, что Денис Путятин занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел. В Орловскую область он прибыл из соседней Липецкой несколько лет назад. В настоящее время с официального сайта орловского следкома информацию о нем убрали.

Трудовые будни лучшего следователя Орловской области .видео: https://www.youtube.com/watch?v=gPq062_Y6ps&feature=youtu.be

ИСТОЧНИК KP.RU