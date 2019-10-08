2019-10-08T17:06:48+03:00
Общество

Приемочная комиссия одобрила 63 двора в Орле

Городские власти объявили об окончании плановых работ
Наталья Меркулова
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Приемочная комиссия одобрила 63 двора в ОрлеПриемочная комиссия одобрила 63 двора в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 8 октября, на рабочем совещании в мэрии Орла стало известно, что 63 дворовые территории, входившие в программу капитального ремонта этого года, уже сданы. Работы на них полностью завершены и приняты комиссией.

- Пробы асфальтового покрытия, взятые ОО «Орелгосзаказчик», соответствуют требованиям ГОСТ. Гарантия на ремонтные работы составляет четыре года, - сообщил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства (УКС).

Еще шесть дворов вошли в программу капитального ремонта дополнительно. Из них полностью сданы пока только два. Еще два находятся на стадии приемки.

В самом разгаре ремонт на улицах Комсомольская, 193 и Маринченко, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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