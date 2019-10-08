Приемочная комиссия одобрила 63 двора в Орле
Сегодня, 8 октября, на рабочем совещании в мэрии Орла стало известно, что 63 дворовые территории, входившие в программу капитального ремонта этого года, уже сданы. Работы на них полностью завершены и приняты комиссией.
- Пробы асфальтового покрытия, взятые ОО «Орелгосзаказчик», соответствуют требованиям ГОСТ. Гарантия на ремонтные работы составляет четыре года, - сообщил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства (УКС).
Еще шесть дворов вошли в программу капитального ремонта дополнительно. Из них полностью сданы пока только два. Еще два находятся на стадии приемки.
В самом разгаре ремонт на улицах Комсомольская, 193 и Маринченко, 23.
ИСТОЧНИК KP.RU