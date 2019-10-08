2019-10-08T16:35:07+03:00
Общество

В четверг на улице 8 Марта в Орле перекроют движение

Рабочие будут прокладывать газовые трубы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В четверг, 10 октября, в Орле закроют движение на улице 8 Марта. Такие неудобства будут связаны с прокладкой газовых труб.

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, проехать нельзя будет с 8.00 утра до 17.00 часов вечера. Работы будут вестись на участке в районе дома №10.

- Проезд рекомендовано осуществлять по маршруту ул. 8 Марта — ул. 60-летия Октября — ул. Максима Горького — ул. Карьерная — ул. Пожарная — ул. 8 Марта, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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