И так сойдет: в сквере Гуртьева Орла ремонт закончили, а убраться забыли

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-08T16:10:59+03:00

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Сегодня, 8 октября, на рабочем совещании в мэрии власти города обсудили ход благоустройства сквера Гуртьева. Один из центральных, он давно ждал обновления и вот в сквере появилась почти сотня новых фонарей.

Как доложил первый заместитель главы администрации города Олег Минкин, наладка уличного освещения здесь завершена и сегодня фонари исправно работают. Ремонт велся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщала пресс-служба горадминистрации в конце сентября (на момент пробного запуска нового освещения) старые стойки и светильники демонтировали, их место их заняли новые.

В сквере Гуртьева заменили освещениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако в скором времени в местных группах в социальных сетях стали появляться комментарии горожан, недовольных ремонтом. Обратили внимание на его качество и представители общественности. Корреспонденты «КП-Орел» решили прогулялись по обновленному скверу.

Как оказалось, в сырую погоду люди с трудом передвигаются по перекопанным грязным дорожкам. Настилов и предупреждающих табличек нет. Рабочие, прокладывавшие кабель, демонтировали асфальт, да так и оставили. Повсюду сломанные ветки, брошенные куски досок, прочий строительный мусор. А новые фонари налепили прямо рядом со старыми, не убрав те.

Сквер Гуртьева предъявлен к сдачеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пока что объект только предъявлен к сдаче.

- Подрядчик ООО «СтройСпецМонтаж» выполнил свои обязательства в полном объеме, - отметили в пресс-службе администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU