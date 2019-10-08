2019-10-08T15:07:01+03:00
Общество

В Орле начал работать «Кванториум»

В проектные группы вошли более 400 юных айтишников и конструкторов
Наталья Меркулова
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В Орле начал работу «Кванториум»В Орле начал работу «Кванториум»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 7 сентября, на базе Дворца пионеров им. Гагарина приступил к работе детский технопарк «Кванториум». Первые занятия под руководством ученых и аспирантов посетили юные айтишники и конструкторы.

Водный модуль обучения для ребят займет 72 часа. За это время опытные педагоги оценят их творческий потенциал и перейдут к углубленному обучению по выбранному профилю.

- Именно из этих ребят будут сформированы проектные группы, которые начнут выполнять определенный социальный заказ реального сектора экономики. Предполагается, что одаренные дети будут принимать участие в реализации реальных проектов, значимых не только для Орловской области, но и для всей страны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас первый набор на обучение в «Кванториуме» уже завершен. Но уже в конце этого года начнется прием заявок на вторую волну. Руководство «Технопарка» планирует принять в него еще 400 детей.

Напомним, в технопарке работает уже 6 направлений подготовки для юных гениев: IT-Квантум, Промробоквантум, Автоквантум, Аэроквантум и Хайтек цех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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