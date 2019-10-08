СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-08T12:14:17+03:00

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Тепло в дома №38 и 40 по Металлургов в Орле поступит сегодня. Причины, по которым жильцам аварийных пятиэтажек пришлось мерзнуть, устранены.

О подаче тепла стало известно на сегодняшнем рабочем совещании в администрации города. Как рассказал Евгений Гришин, курирующий вопросы городского хозяйства и транспорта, на подготовку указанных домов потратили больше 400 тысяч рублей из резервного фонда. Все восстановительные работы завершены.

- По состоянию на 9.00 8 октября отопление поступило в дом №38 по ул. Металлургов, где в настоящий момент ведется обработка системы. Затем начнется подача тепла в дом №40 по ул. Металлургов. Таким образом, сегодня жители этих двух зданий получат отопление в полном объеме, - рассказал Евгений Гришин.

ИСТОЧНИК KP.RU