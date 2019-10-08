Тепло в дома №38 и 40 по Металлургов в Орле поступит сегодня
Тепло в дома №38 и 40 по Металлургов в Орле поступит сегодня. Причины, по которым жильцам аварийных пятиэтажек пришлось мерзнуть, устранены.
О подаче тепла стало известно на сегодняшнем рабочем совещании в администрации города. Как рассказал Евгений Гришин, курирующий вопросы городского хозяйства и транспорта, на подготовку указанных домов потратили больше 400 тысяч рублей из резервного фонда. Все восстановительные работы завершены.
- По состоянию на 9.00 8 октября отопление поступило в дом №38 по ул. Металлургов, где в настоящий момент ведется обработка системы. Затем начнется подача тепла в дом №40 по ул. Металлургов. Таким образом, сегодня жители этих двух зданий получат отопление в полном объеме, - рассказал Евгений Гришин.
ИСТОЧНИК KP.RU