Под Орлом водитель "Газели" травмировался в ДТП с фурой

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-08T11:39:16+03:00

Фото с места аварии: УГИБДД по Орловской области

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На орловской трассе водитель "Газели" получил травмы в ДТП с фурой. Его микроаутобус врезался в большегруз "МАН".

Случилась авария днем понедельника, 7 октября, около часа дня. 39-летний мужчина на "Газели" ехал по дороге "Орел-Брянск-Смоленск" со стороны Брянска в сторону Орла.

- В районе 5 км произошло столкновение с автомобилем "МАН", который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель "ГАЗ" получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, назначено амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU