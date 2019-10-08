Под Орлом водитель "Газели" травмировался в ДТП с фурой
На орловской трассе водитель "Газели" получил травмы в ДТП с фурой. Его микроаутобус врезался в большегруз "МАН".
Случилась авария днем понедельника, 7 октября, около часа дня. 39-летний мужчина на "Газели" ехал по дороге "Орел-Брянск-Смоленск" со стороны Брянска в сторону Орла.
- В районе 5 км произошло столкновение с автомобилем "МАН", который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель "ГАЗ" получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, назначено амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП Орла и Орловской области»