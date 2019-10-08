Орловским спасателям пришлось вызволять "из плена" работника завода
У мужчины застряла рука в станке
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В Орле спасатели вызволили "из плена" работника предприятия. У мужчины застряла рука в станке и освободиться самостоятельно не вышло.
Инцидент произошел утром понедельника, 7 октября. Спасателям поступил звонок: на одном из предприятий на Новосильском шоссе случилось ЧП.
- У работника предприятия застряла рука в станке. Спасатели приняли решение использовать специальный инструмент, что позволило освободить руку. После этого мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU