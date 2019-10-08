Госуслуги орловского Фонда соцстраха: новые сервисы в социальном страховании

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-08T09:49:48+03:00

О новых сервисах и государственных услугах речь пойдет во время круглого стола, который организует региональное отделение Фонда социального страхования РФ

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Уже на этой неделе в Орле состоится круглый стол, организованный региональным отделением Фонда социального страхования РФ. В его ходе присутствующие обсудят государственные услуги, предоставляемые фондом, в том числе и новые сервисы в сфере социального страхования.

Мероприятие состоится 10 октября при поддержке "Комсомольской правды". На повестке такие темы, как клиентоориентированный подход в процессе оказания госуслуг, внедрение электронного листка нетрудоспособности и перспективы перехода на электронный родовой сертификат, создание интерактивной карты социальных объектов и запуск в Орловской области СоцПИНа длят родителей детей-инвалидов, предварительные итоги реализации программы финансового обеспечения предупредительных мер в 2019 году.

Круглый стол начнется 10 октября в 11.00. Адрес: ул. Пролетарская гора, 1, малый зал.

ИСТОЧНИК KP.RU