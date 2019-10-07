Орловец сделал иностранке липовую прописку

7 Окт. 16:39 2019-10-07T16:39:35+03:00

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Житель одного из сел в Залегощенском районе фиктивно зарегистрировал по своему адресу гражданку другого государства. Фактически же, 54-летняя женщина не проживала в его доме. Это и стало поводом для проверки.

Во время оперативной работы сотрудники полиции подтвердили факт незаконной прописки.

- В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация». Данное преступление наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, принудительными работами, отстранением от должности или лишением свободы на срок до 3 лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU