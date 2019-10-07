Пьяный водитель маршрутки устроил ДТП в Орле
Вечером в субботу, 5 октября, пьяный водитель маршрутки устроил ДТП на Наугорском шоссе. В результате две женщины получили травмы.
54-летний водитель автобуса «ГАЗ» в районе дома 88 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Ниссан Альмера», который двигался впереди в попутном направлении.
- Водитель автобуса управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В результате ДТП пассажирки автомобиля «Ниссан» – 47-летняя и 27-летняя женщины получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе в УГИБДД УМВД по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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