СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-07T10:46:08+03:00

Пьяный водитель маршрутки устроил ДТП в Орле. Фото: УГИБДД УМВД по Орловской области

В результате две женщины получили травмы

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Вечером в субботу, 5 октября, пьяный водитель маршрутки устроил ДТП на Наугорском шоссе. В результате две женщины получили травмы.

54-летний водитель автобуса «ГАЗ» в районе дома 88 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Ниссан Альмера», который двигался впереди в попутном направлении.

- Водитель автобуса управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В результате ДТП пассажирки автомобиля «Ниссан» – 47-летняя и 27-летняя женщины получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе в УГИБДД УМВД по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU