Орловские профсоюзы провели Молодежный форум

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-07T10:08:52+03:00

Одним из ключевых его событий стал финал конкурса лидеров

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С 4 по 6 октября в Орле прошел Молодежный форум «Историческая память: связь поколений». Одним из ключевых событий на нем стал финал конкурса профсоюзных лидеров.

Однако прежде чем приступить к началу конкурсных испытаний, работающую молодежь ждала насыщенная образовательная программа. Участников форума ждала экскурсионная программа, командообразующие спортивные соревнования, открытые дискуссии и лекции.

Слаженная команда - залог успеха! Фото: Федерация профсоюзов Орловской области

В роли спикеров форума выступили мэр города Орла Василий Новиков, Анна Тихомирова (начальник областного Управления молодежной политики), Александр Сотников (начальник Управления труда и занятости), а также представителями общественных организацией и предприятий.

На форуме царила дружеская молодежная атмосфера. Фото: Федерация профсоюзов Орловской области

- К моменту начала конкурса участники форума уже успели сдружиться, выполнение заданий проходило энергично и с задором. Им предстояло продемонстрировать свои ораторские навыки и креатив, умение представить свою организацию и решать практические задачи, - рассказали «КП» в Федерации профсоюзов Орловской области.

По итогам всех испытаний победу одержала Юлия Кулакова, воспитатель Болховского детского дома-интерната. Теперь она представит наш регион на конкурсе профсоюзов ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU