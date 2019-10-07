Орловские профсоюзы провели Молодежный форум
С 4 по 6 октября в Орле прошел Молодежный форум «Историческая память: связь поколений». Одним из ключевых событий на нем стал финал конкурса профсоюзных лидеров.
Однако прежде чем приступить к началу конкурсных испытаний, работающую молодежь ждала насыщенная образовательная программа. Участников форума ждала экскурсионная программа, командообразующие спортивные соревнования, открытые дискуссии и лекции.
Слаженная команда - залог успеха! Фото: Федерация профсоюзов Орловской области
В роли спикеров форума выступили мэр города Орла Василий Новиков, Анна Тихомирова (начальник областного Управления молодежной политики), Александр Сотников (начальник Управления труда и занятости), а также представителями общественных организацией и предприятий.
На форуме царила дружеская молодежная атмосфера. Фото: Федерация профсоюзов Орловской области
- К моменту начала конкурса участники форума уже успели сдружиться, выполнение заданий проходило энергично и с задором. Им предстояло продемонстрировать свои ораторские навыки и креатив, умение представить свою организацию и решать практические задачи, - рассказали «КП» в Федерации профсоюзов Орловской области.
По итогам всех испытаний победу одержала Юлия Кулакова, воспитатель Болховского детского дома-интерната. Теперь она представит наш регион на конкурсе профсоюзов ЦФО.
ИСТОЧНИК KP.RU