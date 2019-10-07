2019-10-07T07:49:49+03:00
Происшествия

Орловец устроил дебош в аэропорту Сургута

Нетрезный пассажир начал потасовку прямо на борту самолета
Наталья Меркулова
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Орловец устроил дебош в аэропорту СургутаОрловец устроил дебош в аэропорту СургутаФото: Архив "КП"
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В международном аэропорту имени Салманова в городе Сургут полицейским пришлось разбираться с неадекватным поведением пассажира одного из авиарейсов. Как выяснилось, дебош устроил 37-летний житель Орловской области.

Самолет готовился к вылету в Москву. В это время мужчина, находясь уже в изрядном подпитии, начал вести себя агрессивно, оскорблял бортпроводников и не реагировал на замечания экипажа.

- Решением командира судна дебошир был отстранен от полета. В отношении 37-летнего жителя Орловской области составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя два часа в аэропорту произошел второй случай агрессии пьяного пассажира. На этот раз это был 49-летний мужчина из Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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