2019-10-05T07:18:01+03:00
Общество

В Ливнах торжественно заложили первый камень кафедрального собора

Его поместили в центр будущего алтаря Троицкого храма
Наталья Меркулова
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В Ливнах торжественно заложили первый камень кафедрального собора. Фото: пресс-служба Орловской митрополииВ Ливнах торжественно заложили первый камень кафедрального собора. Фото: пресс-служба Орловской митрополии
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В Ливнах торжественно заложили первый камень Троицкого кафедрального собора, который появится в местном сквере Поликарпова. Перед этим жителей города ждало богослужение.

Освященный закладной камень поместили в возвышенной части будущего храма, на месте алтаря.

- Строя храмы, мы участвуем в святом и великом деле. Общими усилиями, как это и принято на Руси, этот собор будет созидаться, и вскоре в новосооруженном храме верующие будут собираться для встречи с Господом, - обратился к верующим епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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