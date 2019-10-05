В Ливнах торжественно заложили первый камень кафедрального собора
Его поместили в центр будущего алтаря Троицкого храма
В Ливнах торжественно заложили первый камень кафедрального собора. Фото: пресс-служба Орловской митрополии
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В Ливнах торжественно заложили первый камень Троицкого кафедрального собора, который появится в местном сквере Поликарпова. Перед этим жителей города ждало богослужение.
Освященный закладной камень поместили в возвышенной части будущего храма, на месте алтаря.
- Строя храмы, мы участвуем в святом и великом деле. Общими усилиями, как это и принято на Руси, этот собор будет созидаться, и вскоре в новосооруженном храме верующие будут собираться для встречи с Господом, - обратился к верующим епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.
ИСТОЧНИК KP.RU