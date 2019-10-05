2019-10-05T06:27:38+03:00
Общество

Орловских учителей пригласили на торжественный прием

Лучшим из них вручили почетные грамоты и премии
Наталья Меркулова
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Орловских учителей пригласили на торжественный прием. Фото: пресс-служба администрации ОрлаОрловских учителей пригласили на торжественный прием. Фото: пресс-служба администрации Орла
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В пятницу, накануне празднования Дня учителя, в малом зале городской мэрии прошел торжественный прием для педагогов. Для них звучали поздравления, звучала живая музыка и царила творческая душевная атмосфера.

Встреча подвела итоги конкурса на присуждение муниципальной премии за профессиональные достижения. Лучшим работникам образования из Орла вручили грамоты и премии в размере 30 тысяч рублей.

Среди победителей оказались 5 учителей, 4 воспитателя, 5 работников культуры и один педагог допобразования. Как отметили организаторы конкурса, в этом году он стал рекордным по числу участников, особенно в номинации «Общее образование».

Не забыли на приеме и об учителях-ветеранах. С особым теплом гости встретили Аллу Владимировну Конокотину, учителя истории из школы им. Сиротинина. Вот уже 55 лет она дарит детям знания.

- Работа с детьми — это подвиг: физический, моральный, творческий. Спасибо вам за то, что не боитесь заходить в класс и ежедневно творить человека будущего! — обратилась к коллегам замглавы администрации города и учитель истории Ирина Проваленкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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