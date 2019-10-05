СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-05T06:19:11+03:00

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Академия Никиты Михалкова представит в Орле спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня». Ценителей театрального искусства ждет открытая лекция, выставка и премьера спектакля.

Масштабное культурное событие ждет орловцев 17 октября в Академическом театре Тургенева. Насыщенная программа будет посвящена писателям Антону Чехову и Ивану Бунину.

В 13:00 на малой сцене стартует мастер-класс по актерской игре в исполнении режиссера и продюсера Владимира Аленикова. Он расскажет о кино, импровизации и работе сценариста.

Затем, с 16:00 до 18:00, для всех желающих пройдет открытая лекция «Врут все: воспоминания об А.П.Чехове и метаморфозы современности». Ее проведет Эрнест Орлов, руководитель Дома-музей писателя в Москве.

Кульминацией фестиваля станет премьера спектакля «Метаморфозы-3: Враги».

- Я рад пригласить вас на спектакль нашей творческой лаборатории. Он представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений Чехова и Бунина, демонстрируемый зрителю в формате открытой репетиции. Это довольно вольная, но уважительная интерпретация, – отмечает Никита Михалков.

Начало спектакля в 19:00.

На мастер-класс и лекцию понадобится регистрация. Билеты на спектакль можно приобрести в концертной кассе ТЦ «Атолл».

ИСТОЧНИК KP.RU