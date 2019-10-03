2019-10-03T12:30:40+03:00
Происшествия

В Орле неизвестные обокрали храм

Полицейские уже ищут воров, возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Полицейские уже ищут воровПолицейские уже ищут воровФото: Яндекс.Карты
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В Орле неизвестные обокрали православную обитель. Воры пробрались в Свято-Никольский храм ночью, сейчас полицейские разыскивают их.

Об инциденте сообщило сетевое издание "Орловские новости", ссылаясь на собственные источники. В пресс-службе регионального УМВД информацию о краже подтвердили. Как оказалось, все случилось в ночь с первого на второе октября, время воры выбрали глубоко за полночь.

- По данному факту возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, идут следственные действия, - сообщила корреспонденту "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

На что конкретно в храме позарились ночные воры и какова сумма ущерба - не разглашается. Отметим, что согласно закону по указанной статье уголовного кодекса похитителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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