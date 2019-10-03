2019-10-03T11:06:24+03:00
Происшествия

В Мценске молодой мотоциклист учинил ДТП с легковушкой

Парень, байк которого влетел в "ВАЗ" на встречке, травмировался
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
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В городе Мценске Орловской области молодой мотоциклист учинил ДТП с легковушкой. Парень, байк которого влетел в "ВАЗ", получил травмы.

Случилась авария на улице Тургенева районного центра. Утром среды (время было около 11 часов), 25-летний парень ехал на мотоцикле без номеров со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Мира.

- В районе дома №100 по улице Тургенева он выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" под управлением 37-летнего водителя, - описали ситуацию в УГИБДД Орловской области.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, но госпитализация ему не понадобилась: врачи оказали мотоциклисту всю необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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