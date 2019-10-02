Память погибших десантников почтут в Орле
Память погибших десантников почтут в Орле. Завтра, 3 октября, в городе состоится памятный митинг.
Мероприятие пройдет в сквере героев-десантников на улице Машкарина. Собравшиеся отдадут дань память героев, погибших в 1941 году. 78 лет назад, 3 октября, на орловском аэродроме под огнём противника высадилась 201-я воздушно-десантная бригада 5-го воздушно-десантного корпуса полковника Безуглого. Батальон вступил в неравный бой с огромным числом немецких солдат. Все десантники-защитники города погибли.
- В мероприятии примут участие ветераны и военнослужащие воздушно-десантных войск, представители муниципальной и региональной власти, члены общественных организаций патриотической направленности, жители и гости города Орла, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе мэрии Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU