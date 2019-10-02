В Орле откроется выставка «Последние Гардемарины»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-02T11:19:48+03:00

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Завтра в Орловском военно-историческом музее откроется выставка «Последние Гардемарины». Гостям обещают рассказать о судьбе крейсера «Орел» и последним воспитанникам четырех морских учебных заведений дореволюционной России.

В этом году исполнилось 110 лет спуска на воду и освящению корабля, носящего имя нашего города и ставшего свидетелем Первой Мировой войны, а затем Гражданской войны.

- Когда «Орел» пошел в последнее кругосветное путешествие, новости о грянувшей революции встретили команду в японском Нагасаки. Тогда на судне возникли беспорядки, с которых началась драматическая история его скитаний по Дальнему Востоку, - рассказали «КП» организаторы выставки.

КОГДА? ГДЕ?

3 октября, 15.00

ул. Нормандия-Неман, д. 1

Возрастная категория: 6 +

ИСТОЧНИК KP.RU